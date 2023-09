Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 22.09.2023 23:00, Silny deszcz z burzami

Ostrzeżenie RSO: SILNY DESZCZ Z BURZAMI

Obowiązuje od: 22.09.2023 23:00 do: 24.09.2023 10:00

Województwo podkarpackie powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 45 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

Ostrzeżenie RSO: BURZE Z GRADEM

Obowiązuje od: 22.09.2023 23:00 do: 24.09.2023 03:00

Województwo podkarpackie powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów i sanocki.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

RSO - co to jest?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.