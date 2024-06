Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 22.06.2024 21:20, gwałtowne wzrosty stanów wody Redakcja Naszemiasto.pl

Komunikat RSO w Podkarpackim generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Red.

Podkarpackie Wisłoka do ujścia Jasiołki, Ropa, Jasiołka, San do ujścia Osławy (wraz ze zlewnią Osławy), San od ujścia Osławy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru), San od ujścia Wiaru do ujścia (część prawobrzeżna) bez odcinków Sanu, San od ujścia Wiaru do ujścia (część lewobrzeżna), Wisłok do ujścia Morwawy (wraz ze zlewnią Morwawy), Wisłok od ujścia Morwawy do ujścia, Strwiąż (podkarpackie)