Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 21.12.2021 19:00, Silny mróz

Ostrzeżenie RSO: SILNY MRÓZ

Obowiązuje od: 21.12.2021 19:00 do: 22.12.2021 08:30

Województwo podkarpackie powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl, przeworski i sanocki.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.