Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 19.08.2023 06:30, Burze z gradem

Ostrzeżenie RSO: BURZE Z GRADEM

Obowiązuje od: 19.08.2023 06:30 do: 20.08.2023 00:00

Województwo podkarpackie wszystkie powiaty.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Czym jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.