Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 19.05.2023 12:53, wezbranie stany ostrzegawcze

Ostrzeżenie RSO: WEZBRANIE STANY OSTRZEGAWCZE

Obowiązuje od: 19.05.2023 12:53 do: 21.05.2023 01:00

W wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle w profilach Sandomierz i Zawichost spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Wiśle w profilu Koło poziom wody będzie wzrastał przy stanie zbliżonym do ostrzegawczego.

Czym jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.