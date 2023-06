Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 14.06.2023 06:00, Burze z gradem

Ostrzeżenie RSO: BURZE Z GRADEM

Obowiązuje od: 14.06.2023 06:00 do: 14.06.2023 22:00

Województwo podkarpackie wszystkie powiaty.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad.

Co to jest RSO?

RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.