Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 13.07.2023 12:21, gwałtowne wzrosty stanów wody

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY

Obowiązuje od: 13.07.2023 12:21 do: 14.07.2023 02:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 Zlewnia Brenia, Wisłoki, Wisłoka, Sanu do ujścia Wisłoka oraz Strwiąża od 12:01/13.07.2023 do 02:00/14.07.2023. W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu (punktowo także burzowych), spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych.Szczegóły na meteo.imgw.pl

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY

Obowiązuje od: 13.07.2023 09:57 do: 13.07.2023 23:00

zlewnie: Łęgu oraz Sanu od ujścia Wisłoka od 11:00/13.07.2023 do 23:00/13.07.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwaltowne wzrosty poziomu wody.

Ostrzeżenie RSO: BURZE Z GRADEM

Obowiązuje od: 13.07.2023 09:30 do: 13.07.2023 22:00

Województwo podkarpackie powiaty: niżański, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do około 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie RSO: SILNY DESZCZ Z BURZAMI

Obowiązuje od: 13.07.2023 09:30 do: 13.07.2023 21:00

Województwo podkarpackie powiaty: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów i strzyżowski.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 45 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Ostrzeżenie RSO: SILNY DESZCZ Z BURZAMI

Obowiązuje od: 12.07.2023 23:30 do: 14.07.2023 00:00

Województwo podkarpackie powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, przemyski, Przemyśl i sanocki.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu silnym i ulewnym, okresami nawalnym. Sumy opadów miejscami od 50 mm do 65 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad.

Czym jest RSO?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.