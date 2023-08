Ostrzeżenie dla Podkarpackiego 04.08.2023 14:52, Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 249

Ostrzeżenie RSO: OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR: 249

Obowiązuje od: 04.08.2023 14:52 do: 05.08.2023 18:00

MGW-PIB OSTRZEGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 zlewnie Brenia, Wisłoki, Łęgu, Sanu, Wisłoka, Strwiąża od 18:00/04.08.2023 do 18:00/05.08.2023. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwaltowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. Szczegóły na meteo.imgw.pl

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.