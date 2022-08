Estrada Rzeszowska zaprasza na ostatni w tym sezonie seans filmowy w ramach Letniego Ogródka Kulturalnego.

Już w piątek 2 września o godzinie 20:00 na placu przy budynku Estrady Rzeszowskiej przy ul. Jagiellońskiej 24 będzie można obejrzeć nagrodzony Złotą Palmą i Złotym Globem film pt. „The Square”.

„The Square”, w reżyserii Rubena Östlunda, jest soczystą komedią obfitującą w czarny humor. Nie brak w niej ciekawych kadrów i błyskotliwych dialogów. Znajdzie się także goryl i Tesla. Film jest niebanalną historią dyrektora prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, które dostarcza mu równie dużo pieniędzy co zmartwień. Dzięki swemu urokowi osobistemu i wielkiej charyzmie rozwiedziony mężczyzna i przykładny ojciec korzysta z atencji, którą darzą go panie. Gdy staje przed ogromnym wyzwaniem w postaci premiery wystawy The Square, która spędza mu sen z powiek, na horyzoncie pojawia się kolejna kobieta, a relacja z nią okazuje się wcale nie być tak prosta i pewna jak przypuszczał – dokładnie tak jak sukces nowej instalacji.

Film został okrzyknięty mianem najzabawniejszego dzieła nagrodzonego Złotą Palmą od czasów premiery „Pulp Fiction”. Z pewnością jest to satyra, która nie pozostawia widza obojętnym.