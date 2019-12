Orszak Trzech Króli w Rzeszowie w 2020 roku pod znakiem wspólnego śpiewania kolęd [ZDJĘCIA]

Jak szacują organizatorzy, w to styczniowe wielkie teatralno-modlitewne przedsięwzięcie zaangażuje się ok. 1,5 tys. uczniów i dorosłych. Tradycyjnie pochód podzieli się na trzy kontynenty: rycerze i dwórki z Europy będą mieć czerwone stroje, orszak króla Azji zielone, a z Afryki niebieskie.

- Do tej pory zazwyczaj śpiewali uczniowie w orszakach, śpiewaliśmy przy mansjonach, a teraz chcemy wrócić do tradycji wspólnego kolędowania -dodaje.

Ponieważ w orszaku biorą udział również dzieci przedszkolne, nie zabraknie owieczek i pasterzy. Główne role, czyli Św. Rodzina i Trzej Królowie już są obsadzone, ale nazwiska poznamy jak zwykle po świętach. Jak zwykle nie zabraknie nowości i to nie tylko nowych postaci i nowych strojów.

Co ciekawe, bardziej rozśpiewane będą też same mansjony, bo poszczególni aktorzy zamiast partii recytowanych będą prezentować swoje umiejętności wokalne. Jak zwykle w orszaku nie zabraknie prawdziwego wielbłąda, papierowych koron i śpiewników dla uczestników oraz ciepłej herbaty i pierników.

Częścią orszaku będzie także konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona kolęda”, a prace można będzie składać do 9 stycznia w szkole sióstr Prezentek. Organizatorzy już zachęcają, by 6 stycznia dołączyć do tego wydarzenia.

- Orszak to wspólnota, a dzisiejszy świat jej nie sprzyja, raczej sprawia, że się alienujemy, patrzymy w ekrany telefonów, tabletów, nie umiemy z sobą rozmawiać, a tu możemy z sobą pobyć i pośpiewać razem - podkreśla Agnieszka Przywara.- Poza tym to dzień wolny od pracy, święto, które możemy spędzić z rodziną, dziećmi, dziadkami, więc spędźmy je razem, znajdźmy iskierkę, która nas scala -mówi.