Olszynki Park w Rzeszowie - widzieliśmy, co jest na budowie. Jak idą postępy?

Olszynki Park to chyba jedna z najciekawszych inwestycji ostatnich lat w Rzeszowie. Inwestor, APK Development, zapowiadał stworzenie tam ponad 130 metrowego wieżowca! Oprócz tego ma tam powstać piętrowy parking. Jednak każdy chyba widzi, że póki co nie widać zbyt postępów prac, wszystko przez to, że plac budowy jest zasłonięty. Udało nam się jednak zobaczyć, co kryje się za wysokim ogrodzeniem. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do oglądania zdjęć.

