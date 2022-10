Około 200 nauczycieli uczestniczyło w EduDay. To wydarzenie Microsoftu w Rzeszowie

W Rzeszowie wszyscy nauczyciele i uczniowie miejskich szkół mają bezpłatny dostęp do aplikacji Office 365, mogą je również zainstalować na komputerach, tabletach i smartfonach. Działa również portal edu.erzeszow.pl, dziennik elektroniczny, do którego dostęp jest niezwykle łatwy. To nie wszystko: każda miejska placówka jest podłączona do systemu teleinformatycznego, dzięki czemu uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z Internetu i połączeń telefonicznych.

- Rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród uczniów jest niezmiernie ważne, ponieważ to dzięki nim uczniowie uczą się kreatywności oraz logicznego myślenia. Dzięki narzędziom i programom online uczniowie chętnie korzystają ze swojej wiedzy oraz kreatywnie uczestniczą w zajęciach. Internet pozwala na przyswajanie nowych tematów w sposób niezwykle efektywny, np. poprzez odpowiednie serwisy internetowe, gry, aplikacje edukacyjne oraz ich odpowiedzialne i bezpieczne wykorzystywanie - mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

W piątek, w Szkole Podstawowej nr 37 na os. Drabinianka, około 200 nauczycieli z Rzeszowa i Podkarpacia wzięło udział w EduDay, wydarzeniu zorganizowanym przy współpracy z amerykańską firmą Microsoft. Impreza miała pokazać nauczycielom, w jaki sposób jeszcze lepiej docierać do uczniów.