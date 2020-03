Ograniczanie przyjęć, teleporady i zamknięcie oddziałów. Zmiany dotyczące NFZ na Podkarpaciu

Od 24 marca działa w systemie eWUŚ informacja o kwarantannie. Żeby nie wprowadzać konieczności skomplikowanych aktualizacji informatycznych, zmiana polega na dodaniu do pola „Nazwisko” dodatkowych kilku znaków, np. „KW-3003 KOWALSKI”. Oznacza to, że Pan Kowalski przebywa na kwarantannie do 30 marca.