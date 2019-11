Oglądamy nowe mieszkania w Rzeszowie. Jak wygląda oferta rynku nieruchomości w mieście? [Czas na Mieszkanie odc. 3]

Plac budowy Rzeszów

W 2018r. w Rzeszowie sprzedano ponad 2500 mieszkań – z czego ponad połowa to te z tzw. rynku pierwotnego, czyli kupione od deweloperów.

Od lat najpopularniejsze mieszkania w stolicy Podkarpacia to te o powierzchni od 40 do 60 metrów kwadratowych. Co drugie sprzedawane w mieście mieszkanie mieści się w tym przedziale. Za ten najpopularniejszy metraż w 2018r. na rynku pierwotnym średnio płaciliśmy 246 tys. zł.

W dzisiejszym odcinku "Czasu na Mieszkanie" razem z Agnieszką i panią architekt odwiedzimy trzy świeżo wybudowane mieszkania. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób dostosować "surowe" mieszkanie do swoich potrzeb, na co zwracać uwagę oglądając nowe mieszkanie, jakie przeróbki są możliwe do zrealizowania, a czasem wręcz konieczne.

