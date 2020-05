Oferta PKN ORLEN dodatkowym wsparciem dla przedsiębiorców w czasie epidemii

W czasie epidemii PKN ORLEN zaangażował się przede wszystkim we wspieranie walki o bezpieczeństwo i zdrowie Polaków, czego przykładem było szybkie uruchomienie produkcji płynu dezynfekcyjnego w zakładzie w Jedliczu. Warto też wspomnieć o zakupie ok. 15 milionów masek ochronnych, przekazaniu 7 respiratorów szpitalom w Warszawie i Płocku czy dostępnym na każdej stacji ORLEN darmowym, ciepłym napoju dla przedstawicieli służb walczących z koronawirusem.

Polacy bardzo pozytywnie oceniają politykę cenową PKN ORLEN. W porównaniu z początkiem marca, za litr paliwa płacimy obecnie średnio o złotówkę mniej. Dodatkowo uruchomiono akcję dobroczynną, w ramach której za każde 1000 punktów zebranych w programie VITAY, Fundacja ORLEN wpłaci 5 zł na zakup sprzętu medycznego do Szpitali Jednoimiennych walczących z pandemią COVID-19. Pomysłodawcami dobroczynnej inicjatywy są sami klienci programu lojalnościowego PKN ORLEN.

Karta FLOTA dla dużych firm

Zamrożenie gospodarki sprawiło, że wiele firm znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. W tym czasie niezbędna jest każda pomoc, która odciąża budżet przedsiębiorstwa. Wsparciem są programy, z których mogą skorzystać klienci stacji ORLEN.

Program FLOTA jest przeznaczony dla dużych parków samochodowych, wykorzystujących co najmniej 1000 litrów paliwa miesięcznie. Każdy z dysponujących kartą flotową pracownik firmy, tankując lub robiąc zakupy na stacjach ORLEN ma możliwość płatności bezgotówkowej. Dzięki ofercie VITAY może również zbierać punkty i wymieniać je na atrakcyjne nagrody. Punkty są przyznawane za zakup paliwa premium, produkty pozapaliwowe oraz usługi. Z kolei firmy należące do programu mogą korzystać z rabatów na zakup paliwa i produktów pozapaliwowych. Mają też możliwość odbierania faktur zbiorczych i płatności z odroczonym terminem.

Karta FLOTA umożliwia bezgotówkowe tankowanie w całej Polsce na ok. 1800 stacjach koncernu. ORLEN oferuje także kartę OPEN DRIVE, która pozwala na tankowanie poza granicami Polski. Warto zaznaczyć, że płatności bezgotówkowe można realizować w sposób mobilny, dzięki aplikacji mFLOTA. Tylko w kwietniu poprzez aplikację mFLOTA przeprowadzono ponad 44 tys. transakcji na łączną kwotę 8,24 mln zł.

Wsparcie dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw

PKN ORLEN nie zapomina o mniejszych firmach. Karta BIZNESTANK została przygotowana specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ich właściciele mogą skorzystać z rabatów gotówkowych już od pierwszego tankowanego litra. Przysługują im rabaty na wybrane usługi na stacjach paliw ORLEN: korzystanie z myjni automatycznej lub odkurzacza. Przedsiębiorcy mają również możliwość uzyskania faktur zbiorczych lub faktur pojedynczych po każdej transakcji. Kartę BIZNESTANK można podpiąć też do aplikacji mobilnej

ORLEN PAY, zachowując wszystkie jej funkcjonalności. Umożliwia ona kierowcom płatność przy dystrybutorze bez konieczności wchodzenia na stację.

Z kolei Karta MIKROFLOTA to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych firm oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których karty paliwowe były do tej pory poza zasięgiem ze względu na limity zakupowe. Karta MIKROFLOTA daje komfort prowadzenia firmy, dostęp do danych o tankowniach i fakturach oraz możliwość bezgotówkowych zakupów paliwa, produktów oraz usług na stacjach pod marką ORLEN i Bliska.

Ponadto posiadacze kart BIZNESTANK i MIKROFLOTA mogą korzystać z programu VITAY bez ograniczeń, co oznacza, że za każdą wydaną złotówkę (z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych) na stacji otrzymują punkty, które mogą wymienić na nagrody. Ich katalog można znaleźć na stronie internetowej www.vitay.pl.

Każda firma może przystąpić do programu

Analizując ofertę kart paliwowych PKN ORLEN widać wyraźnie, że koncern przygotował atrakcyjne programy dla każdego profilu przedsiębiorstwa w Polsce. Oferta zawiera różne rozwiązania dostosowane do wymagań i oczekiwań danej firmy – jej wielkości, ilości i rodzajów pojazdów, profilu działalności, a także ilości tankowanego paliwa.

Korzystając z programów PKN ORLEN, przedsiębiorcy mogą w znaczący sposób odciążyć wydatki swoich firm, oszczędzić czas, a także skorzystać z wielu bonusów, skierowanych dla dużych, średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.