Odwołano XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki „HARTBEX Carpathia Festival” – Rzeszów 2020

Główną nagrodą w festiwalu jest promocja zwycięzcy w postaci dofinansowania wydania płyty lub kosztów organizacji trasy koncertowej – 15.000 zł, zaproszenie do koncertu w przyszłorocznej edycji festiwalu oraz pamiątkowa statuetka. Jury przyzna również następujące nagrody: za I, II i III miejsce oraz nagrody specjalne: za najlepszą kompozycję i za największą osobowość sceniczną.

4. Marta Dubrawska – UKRAINA

Tytuł utworu: Let me go

Słowa i muzyka: Irina Dolya

5. Maria Holka – POLSKA

Tytuł utworu: Kret

Autor tekstu: Michał Błeszyński

Autor muzyki: Maria Holka

6. Iga Kozacka – POLSKA

Tytuł utworu: Zamykam oczy

Autor tekstu i muzyki: Iga Kozacka

7. Kinga Kutrzuba – POLSKA

Tytuł utworu: Saute

Autor tekstu i muzyki: KINGA KUTRZUBA

8. Serhii Lazanowskyi – UKRAINA

Tytuł utworu: U nebi

Autor tekstu: Serhii Lazanovskyi

Autor muzyki: I. Batiuk

9. Maks Łapiński – POLSKA

Tytuł utworu: Lew

Autor tekstu i muzyki: Maks Łapiński

10. Kinga Madej – POLSKA

Tytuł utworu : Nothing'll be hidden

Autor tekstu i muzyki: Kinga Madej