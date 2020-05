Od niedzieli, 17 maja, więcej wiernych może uczestniczyć we mszach w kościołach

Od najbliższej niedzieli, 17 maja, we mszach świętych będzie mogło uczestniczyć w przybliżeniu o połowę więcej wiernych niż do tej pory. To wynik zmniejszenia restrykcji związanych z przebywaniem w miejscach sprawowania kultu religijnego.

Władze państwowe zmniejszają restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego. Od najbliżej niedzieli podczas mszy św. lub innych nabożeństw na jednego uczestnika musi przypadać 10 mkw. przestrzeni kościoła. Przypomnijmy, że od 20 kwietnia obowiązywało rozporządzenie mówiące o jednej osobie na 15 mkw.

Jak to się przełoży na nowe limity wiernych?

Parafia Katedralna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy al. Gen. Władysława Sikorskiego informuje, że od niedzieli maksymalna liczba wiernych, którzy mogą przebywać jednocześnie w świątyni, wynosi 260 osób (wcześniej 170).

370 000 zł na walkę z koronawirusem zebrali księża - Pamiętajmy, że w świątyni mamy obowiązek zakryć usta i nos za pomocą części odzieży albo maseczki oraz zachować bezpieczną odległość 2 metrów - apelują księża.

Proszą także, aby w dni powszednie korzystać podczas mszy z miejsc na chórze i w dolnym kościele, by zachować bezpieczeństwo sanitarne.

Duchowni przypominają, że nadal można korzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy, zachęcają jednak do powrotu do życia sakramentalnego. Najszybsze informacje z Rzeszowa Polub nas Nowe limity wiernych - kilka przykładów z rzeszowskich kościołów (nie wszystkie parafie podają już nowe przeliczenia): W parafii Rzeszów – Fara pw. św. Wojciecha i Stanisława w nabożeństwie uczestniczyć 60 osób (wcześniej 40).

W klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Dominikańskiej na nabożeństwie może znajdować się od dzisiaj maksymalnie 110 osób.

Parafia pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara przy ul. Lwowskiej wyliczyła, że w świątyni będzie mogło przebywać 89 osób (wcześniej 56). W obrębie kościoła może uczestniczyć 50 osób.

W parafii pw. św. Rocha w Słocinie we mszach i nabożeństwach może uczestniczyć jednocześnie 60 osób (wcześniej 35).