Od jutra w Rzeszowie żłobki i przedszkola otwarte. Są jednak ograniczenia

Galerie handlowe znów otwarte. Zaglądamy do Millenium Hall [ZDJĘCIA]

Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa, informuje, że już w czwartek miasto rozesłało prośby do rodziców, aby określili się czy są zainteresowani, by ich dzieci uczęszczały do żłobków i przedszkoli.