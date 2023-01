Od 1 stycznia w Bolt jeżdżą wyłącznie kierowcy zweryfikowani według nowych zasad PAP

Bolt

Od północy 1 stycznia dostęp do platformy został zablokowany dla kierowców, którzy nie dostarczyli dodatkowych dokumentów, wymaganych przez nowe standardy Bolt. Oznacza to, że od Nowego Roku usługi przewozowe mogą świadczyć jedynie kierowcy, którzy dostarczyli do weryfikacji dodatkowe dokumenty.