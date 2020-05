Obnażający się mężczyzna grasuje w okolicach ul. Kotuli w Rzeszowie? Sprawdziliśmy

O sprawie pisaliśmy w tamtym tygodniu. Jak podawał Kurier Rzeszowski, kilkukrotnie widziano mężczyznę, który rozbierał się na przystanku przy ul. Kotuli w Rzeszowie. Podobno na facebookowej grupie dla matek padały również inne lokalizacje, w których można spotkać obnażającego się mężczyznę. To park przy ul. Dąbrowskiego oraz przy ul. Pułaskiego.

- Nic takiego na ul. Kotuli nie miało miejsca - mówi nadkomisarz Adam Szeląg z KMP w Rzeszowie. - Mieliśmy taką interwencję 18 maja, ale to było na ul. Pułaskiego w Rzeszowie. Sprawdziliśmy tą informację, ale nie była ona potwierdzona. Policjanci nie zastali nikogo obnażającego się. Natomiast dzwonił ktoś, że była taka dyskusja na facebooku. Takie sprawy należy zgłaszać na policję. My każdy taki sygnał traktujemy bardzo poważnie. Ja informację przekazałem niezwłocznie do Komisariatu Policji w Śródmieściu i policja oczywiście przygląda się tej sprawie. Z przykrością muszę też stwierdzić, że tutaj Facebook jest pierwszy a nie zgłoszenie na policję.