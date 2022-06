Nowoczesne technologie i wzrost zatrudnienia w BSH Rzeszów

Spółka BSH produkuje na Podkarpaciu kapsułkowe ekspresy do kawy, maszynki do mielenia i odkurzacze. Ten sprzęt marek Bosch i Siemens trafia do klientów głównie z Europy Zachodniej, ale również z innych regionów świata oraz z Polski. W ostatnim czasie firma uruchomiła dwa pierwsze autonomiczne roboty, które same transportują materiały w magazynie.

-Wybraliśmy najnowocześniejsze, inteligentne urządzenia. Nasze roboty nie wymagają od nas przygotowywania dla nich specjalnych ścieżek. Są wyposażone w kamery i czujniki, dzięki którym omijają przeszkody. To najnowsze rozwiązania na rynku” – mówi Anna Jonkisz z BSH, liderka projektu uruchomienia tych pojazdów.

Dodała, że ruch tych autonomicznych wózków jest wkomponowanych w ruch innych maszyn i ludzi.

Richard Dalacker, dyrektor oddziału BSH w Rzeszowie podkreślił, że zrównoważona automatyzacja to dla fabryki ważny i właściwy krok w przyszłość. Będziemy nadal inwestowali w roboty wszędzie tam, gdzie mogą one ułatwiać pracownikom pracę i znacząco przyspieszyć automatyzację – powiedział Richard Dalacker.

Pracownicy poszukiwani

W związku ze zwiększaniem produkcji, BSH poszukuje 25 nowych pracowników do swojej fabryki. Początkowo zostaną oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę tymczasową

z perspektywą na zatrudnienie bezpośrednio przez BSH. Fabryka przy ul. Innowacyjnej w Głogowie Małopolskim oferuje dobrze zorganizowane stanowiska pracy, kantynę na terenie zakładu i przyjazną atmosferę. Pracownicy korzystają z nowoczesnych narzędzi i sprzętu. Produkcja w BSH jest prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.