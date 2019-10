Nowe nazwy dla ulic i rond w Rzeszowie. Przeczytaj, co się zmieni

Rusza policyjna akcja „Znicz 2018”. Będą zmiany w ruchu

W środę, 31 października rzeszowscy policjanci przystąpią do akcji „Znicz 2018”. Do zakończenia działań, w niedzielę 4 listopada, na drogach służbę pełnić będzie zwiększona liczba policjantów. 1 listopada 2018 roku od godz. 6 do godz. 22, nastąpi zmiana w organizacji ruchu w obrę...