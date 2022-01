Nowa sygnalizacja świetlna na ulicy Dębickiej w Rzeszowie obok Szkoły Podstawowej nr 4

Ulica Dębicka łączy osiedla Bzianka i Przybyszówka z ulicą Krakowską. Codziennie korzysta z niej tysiące kierowców, także dojeżdżających do pracy w Rzeszowie z innych miejscowości, od strony Nosówki, Zgłobnia i Niechobrza. Po przyłączeniu do miasta osiedla Przybyszówka, jezdnia została przebudowana i wyposażona w chodnik. Mimo to rodzice dzieci uczących się w SP 4 prosili dodatkowo o zabezpieczenie przejścia dla pieszych sygnalizacją świetlną.

- Bezpieczeństwo mieszkańców miasta, w szczególności dzieci, to priorytet. Dlatego szybko zleciłem budowę sygnalizacji w tym miejscu. Światła już działają, uczniowie idąc do szkoły mogą bezpiecznie przejść przez ulicę – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.