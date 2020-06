Noszenie maseczek znów będzie obowiązkowe - zapowiada Łukasz Szumowski

Maseczki ochronne znów będą obowiązkowe. Ministerstwo Zdrowia zniosło nakaz noszenia maseczek, ale ma on powrócić w przypadku drugiej fali epidemii, która ma się nałożyć na sezon grypowy. Rozsądni noszą maseczki cały czas. Po pierwsze jeszcze u nas nie wiemy na jakim etapie epidemii jesteśmy, a po drugie lekarze cały czas zachęcają, by nie zdejmować maseczek. Niestety, Polacy zarzucili maseczki jakby to były kajdanki, a zachorowań na koronawirusa mamy w Polsce wciąż po kilkaset dziennie.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiada, że powróci obowiązek noszenia maseczek, gdy zacznie się sezon grypowy, a więc zaatakują nas dwa bardzo groźne wirusy. Wtedy Szumowski spodziewa się drugiej fali epidemii, a poza tym przyjdzie nam się zmierzyć z sezonową grypą, tak lekceważoną przez Polaków. Lekceważoną, bo chociaż jest szczepionka to korzysta z nich tylko kilka proc. społeczeństwa. Maseczki obowiązkowe Odmrażania przez rząd gospodarki spowodowało, że Polacy coraz mniej chętnie przestrzegają reżimów sanitarnych. Już nie widzi się prawie wcale osób w jednorazowych rękawiczkach, a w sklepach bardzo wiele osób nie zakłada maseczek. To wielki błąd, bo wszystkie autorytety medyczne namawiają do noszenia maseczek. Od początki pandemii robili taki Czesi, Słowacy i bardzo szybko udało się im poskromić wirusa. Bardzo wielu Chińczyków, ciągle nękani przez nowe zagrożenie, noszą maseczki w przestrzeni publicznej przez cały rok. Ponieważ nie wiemy, na jakim etapie epidemii znajdujemy się obecnie w Polsce nie należy rozstawać się z maseczkami. Ze względu na nieumiejętne zarządzanie kryzysem zdrowotnym (sprzeczne dane dotyczące wymagań sanitarnych, zbyt mała liczba testów, chaos w pracy służb sanitarnych) Polacy nie mają zaufania do komunikatów wydawanych przez rząd. Zwłaszcza ministerstwa zdrowia uwikłanego w zakup trefnych maseczek za pośrednictwem instruktora narciarskiego, znajomego rodziny Szumowskich, czy respiratorów, w których zakupie mała pośredniczyć firma handlująca bronią. W tej sytuacji trzeba ufać lekarzom! - Ja osobiście od początku pandemii byłem zwolennikiem noszenia maseczek. Z pewnością nie zaszkodziły. Ba, liczę, że nie będziemy się wstydzić nosić maseczek w okresie grypowym i będę do tego zachęcał, by czyniły tak osoby z grup ryzyka, czy osoby będące pacjentami przychodni. Noszenie maseczek, mycie rąk, ich odkażania powinno wejść nam w nawyk także w okresie grypowym - zachęca dr Dawid Ciemięga, pediatra z Tychów, zwolennik szczepień, który od początku pandemii daje szereg cennych rad polskim pacjentom. Dr Ciemięga: Noszenie maseczek, mycie rąk, ich odkażania powinno wejść nam w nawyk także w okresie grypowym - Od początku pandemii Polacy otrzymywali jednak sprzeczne informacje na ten temat. Jedni nosili, inni nie, jeszcze inni nosili nieprawidłowo, bądź nie wymieniali maseczek jednorazowych, traktując je jak wielorazowe - dodaje dr Ciemięga. - Jestem jednak zdania, że osoby przewlekle chore, z obniżoną odpornością, seniorzy powinni nadal je stosować. Nie jest to aż tak obciążająca restrykcja. Warto mieć tę maseczkę przy sobie i oczywiście zgodnie z przepisami robić w niej zakupy, czy zakładać w skupiskach ludzkich. Bardzo ważne jest zachowanie dystansu przestrzennego od innych, co minimalizuje zakażenie koronawirusem. Koronawirus w Polsce nie jest opanowany Prof. Włodzimierz Gut, prof. Krzysztof Simon czy dr Paweł Grzesiowski lekarze, najlepsi w kraju specjaliści z zakresu chorób zakaźnych cały czas mówią, że epidemia w Polsce nie jest opanowana i nie można rezygnować z reżimu sanitarnego. Bez maseczki nie należy wychodzić z domu dla dobra własnego i innych O tym, że sytuacja wciąż jest bardzo poważna, zwłaszcza w województwie śląskim świadczy fakt, że liczba zakażeń nadal jest duża i chorują nie tylko górnicy. Nie ma więc mowy tylko o epidemii ogniskowej w kopalniach. Zakażenie wykryto w próbkach pobranych od kolejnych mieszkańców na 130 jest 19 pracowników KWK Jastrzębie – Bzie, a reszta to osoby z kilkunastu różnych miast województwa o ogromnej rozpiętości wiekowej. Zachorowały m.in. osoby w wieku 93 jak 9 lat, 69 i 49, a także 14. Liczba zakażeń nadal jest duża i chorują nie tylko górnicy. Nie ma więc mowy tylko o epidemii ogniskowej w kopalniach Dr Ciemięga obala też funkcjonujące fake newsy dotyczące maseczek: - Noszenie maseczek nie powoduje zagrożeń dla życia i zdrowia. Nie mamy ani w Polsce ani na świecie epidemii grzybicy płuc, co niektórzy próbują wmawiać. Noszenie maseczek również nie aktywuje wirusów jak słyszymy w filmie Plandemia (film promuje wersje spiskowe dotyczące koronawirusa przyp. red.). Maseczki również nie powodują hiperkapnii - czyli nadmiernego wysycenia krwi dwutlenkiem węgla, mogą nieznacznie przyczyniać się do wzrostu jego poziomu i po dłuższym noszeniu powodować bóle głowy u personelu medycznego, ale innych negatywnych efektów nie wymienia się.