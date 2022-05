Nocny przejazd rowerowy z Rynku w Rzeszowie na SkatePark (Podpromie) już w najbliższy czwartek czwartek. 26.05

Trasa parady rowerowej, przebiegnie od rzeszowskiego Rynku na SkatePark na Bulwarach, gdzie będzie miał miejsce koncert zespołu SYMPTONE, który później zaprasza wyczynowców do udziału w kręceniu teledysku promującego ich krążek „MindBox”.

Weź rower, deskę, rolki czy hulajnogę i zaprezentuj się w teledysku! Ta sportowo-muzyczna inicjatywa jest okazją do zademonstrowania swoich umiejętności w klipie zespołu aspirującego do najwyższej półki rockowo-metalowych formacji w Polsce oraz wstępem do Rzeszów BIKE Festival, który odbędzie się w dn. 22-24.07.2022.