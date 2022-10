„Nocne radio” – U Know Me Records prezentuje kolejny singiel Late Night Poems OPRAC.: Marcin Żminkowski

Na profilu youtube U Know Me Records oraz w serwisach streamingowych pojawił się właśnie utwór „Nocne radio”. Jest to drugi singiel zwiastujący nadchodzące winylowe wydawnictwo zespołu Late Night Poems – „Ostatni Dzień Lata”.