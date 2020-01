Paweł Pasterz, znany rzeszowski popularyzator nauki, przygotował ciekawy eksperyment: - Jakiś czas temu, gdy kolejny raz fotografowałem Księżyc z perspektywy Os. Pułaskiego, pomyślałem sobie, że dobrze byłoby zobaczyć, jaki widok mielibyśmy nad Rzeszowem, gdyby tak na orbicie zamiast naszego naturalnego satelity umieścić pozostałe planety Ukladu Słonecznego. Fizycznie taka zamiana byłaby niestabilna, ale widoki... niezłe" - zaproponował. Zobaczcie niezwykłe ilustracje przygotowane przez Pawła Pasterza.

Niezwykłe zjawiska nad Rzeszowem? A gdyby tak Jowisz czy Saturn zamiast Księżyca… [ZDJĘCIA]

Paweł Pasterz, znany rzeszowski popularyzator nauki, zaproponował swego czasu bardzo ciekawy eksperyment. „Jakiś czas temu, gdy kolejny raz fotografowałem Księżyc z perspektywy Os. Pułaskiego, pomyślałem sobie, że dobrze byłoby zobaczyć, jaki widok mielibyśmy nad Rzeszowem, gdyby tak na orbicie naszego naturalnego satelity umieścić pozostałe planety Ukladu Słonecznego. ;-)Fizycznie taka zamiana byłaby niestabilna, ale widoki... niezłe. Przy okazji trochę popularyzacji nauki nie zaszkodzi... - 1.Na początek Księżyc – zdjęcie naturalne.

2.Czy wiecie, że dotarcie na Księżyc samochodem z prędkością 100km/h zajęłoby mniej niż 6 miesięcy. Około 49 księżyców mogłoby się zmieścić w Ziemi. Powierzchnia Księżyca ma mniej więcej taki sam obszar jak kontynent afrykański. 3.Mars – czwarta planeta

Ma połowę średnicy Ziemi, Mars nie ma żadnych oceanów, ma prawie tę samą powierzchnię lądową co Ziemia. Na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Góra Olimp. Jest to wygasły wulkan tarczowy mający wysokość około 26 km. Olympus Mons jest około trzy razy wyższy niż Mount Everest. 100 kilogramowy człowiek na Ziemi ważyłby około 38 kilogramów na Marsie. Masa: 11% Ziemi, Ponieważ Mars nie ma żadnych oceanów, ma prawie tę samą powierzchnię lądową co Ziemia

4.Wenus

•Znajduje się najbliżej Ziemi i jest porównywalna wielkościowo. Średnica Ziemi (na równiku) wynosi 12.760 km lub 7926 mil. Średnica Wenus wynosi 12.103 km lub 7520 mil. Wenus jest najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym. Temperatura na powierzchni Wenus wynosi około 460° Celsjusza. Jest to wartość wystarczająca do tego, aby światło odbijane od powierzchni Wenus powodowało powstawanie cieni. Względna bliskość ze Słońcem powoduje, że Wenus jest widoczna w niewielkiej odległości od gwiazdy. Maksymalna elogancja Wenus wynosi 47,8°. Planeta Wenus jest oddalona od Ziemi w odległości od 40 do 259 mln km 5.Saturn szóstą planetą od Słońca w Układzie Słonecznym. romień Saturna jest około 9 razy wiekszy od promienia Ziemi. Pierścienie Saturna składają się głównie z cząstek lodu, skał, oraz pyłu kosmicznego. Saturn jest wiekszy od Ziemi. Masa Saturna jest około 95 razy większa niż masa Ziemi. Ze względu na gazową strukturę, jego gęstość nie przekracza gęstości wody.. ełny obieg Saturna wokół Słońca trwa ponad 29 ziemskich lat. Saturn słynie ze swoich niesamowitych pierścieni, których ma 9.

6.Jowisz Jowisz jest 318 razy większy od Ziemi. Jowisz jest piątą planetą od Słońca.

Jest to największa planeta Układu Słonecznego. Tak, jest to trzeci najjaśniejszy punkt na nocnym niebie bo księżycu i planecie Wenus. Maja Jowisza jest 2,5 razy większa od wszystkich pozostałych planet Układu Słonecznego. Jowisz jest planeta gazową. Wlatując w jego gęstą atmosferę, człowiek został by zmiażdżony przez olbrzymie ciśnienie. Jowisz jest w stanie pomieścić w sobie 1300 Ziemi. Jowisz porusza się bardzo wolno po niebie. Dzieje się tak dlatego, że orbitowanie wokół Słońca zajmuje prawie 12 lat. Pole magnetyczne Jowisza jest 20 000 razy silniejsze od ziemskiego pola magnetycznego 6 Neptun ma 17 razy większą masę od Ziemi. Jest trzecią największą pod względem masy planetą Układu Słonecznego. jest ósmą, ostatnią planetą należącą do Układu Słonecznego. jego promień wynosi 24 764 km, co oznacza że jest czterokrotnie większy niż promień ziemski. Średnia temperatura wynosi tam -214°C. Masa Neptuna jest 17 razy większa od naszej planety. Pod względem masy jest to trzecia największa planeta Układu Słonecznego.

7vUran krąży wokół Słońca w odległości prawie 2,9 miliardów kilometrów. Okres obiegu wokół Słońca wynosi 84 lata, a czas obrotu wokół własnej osi to zaledwie 17 godzin Średnica Urana wynosi ponad 52 tysięcy kilometrów, z kolei masa jest jedynie 14,5 razy większa od masy kuli ziemskiej. Z tego powodu, chociaż Uran zaliczany jest do grona planet gazowych, jego wielkość jest nieporównywalnie mniejsza od Jowisza i Saturna. Temperatura Urana wynosi w przybliżeniu -210 stopni

Uran jest znacznie większy Ziemi. Jego wnętrze potrafiłoby pomieścić 63 wersje naszej planety. To ciało niebieskie jest trzecią największą planetą w Układzie Słonecznym.Uran okrąża Słońce co 84 lata. Na Uranie wiatr może osiągnąć prędkość nawet 900 km/h. Od roku 2007 przez kolejne 43 lata na biegunie północnym nieprzerwanie będzie trwał dzień. Zachód Słońca nastąpi dopiero w 2050 roku

