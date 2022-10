Nietrzeźwy kierowca nie zatrzymał się po spowodowaniu kolizji. Teraz zatrzymała go policja OPRAC.: Marcin Żminkowski

Policjanci wyjaśnią okoliczności zdarzenia drogowego, do jakiego doszło w Krasnem. Kierujący nissanem, najechał na tył pojazdu, którego kierujący zamierzał skręcić na teren posesji. Po zdarzeniu, kierowca nissana oddalił się z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez policjantów, gdy szedł w kierunku Rzeszowa. Okazało się, że on i jego pasażer byli pijani. Do wyjaśnienia zostali obaj zatrzymani w policyjnym areszcie.