Niecodzienne seminarium o chemii w Rzeszowie z koncertem i premierą w tle [ZDJĘCIA] Paweł Dubiel

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej i I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie zorganizowły w czwartek seminarium "Wybrane Problemy Chemii" dla uczniów szkół średnich. Dodatkową atrakcją był koncert akustyczny doktoranta na 3. roku Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na PR w dyscyplinie inżynierii chemicznej mgr. inż. Bartłomieja Filipa - pseudonim "Gibson". Była to także okazja do premiery debiutanckiego singla tego artysty pt. "Lęki". To utwór akustyczny w stylistyce rocka, którego tekst odnosi się do wewnętrznego strachu, który paraliżuje człowieka i który nawiązuje m.in. do obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Zobaczcie zdjęcia