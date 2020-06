Niebezpiecznie wysoki poziom wody w Wisłoku w Rzeszowie. Czy grozi nam powódź?

- Jeżeli chodzi o sytuację w zlewni Wisłoka, to występuje obecnie zagrożenie i to dość poważnie. Obowiązuje aktualnie ostrzeżenie trzeciego stopnia, czyli wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych. Będzie obowiązywało do dziś, do godz. 23. Już w poprzednich opadach notowaliśmy prekroczenia stanów alarmowych w zlewni Wisłoka, głównie na dopływach rzeki. Najnowsze prognozy wskazują, że dzisiejsze opady przyniosą zagrożenie dla wschodniej Polski