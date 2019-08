Nie chcą płacić za parking w Rzeszowie, więc rozjeżdżają trawniki, wjeżdżają do parku i stają na zakazie [ZDJĘCIA]

Zdenerwowany dodaje, że na tabliczce wyraźnie napisane jest, że parkować tam można tylko w niedzielę i święta. W dni powszechne jest to zakazane.

- krzyczy do słuchawki telefonu zbulwersowany sytuacją Czytelnik.

Rzeszowian podaje także inne przykłady złego parkowania. Jak się okazuje, problem występuje także na prostopadłej do ulicy ks. Sondeja, ulicy Kazimierza Pułaskiego. Tutaj kierowcy nagminnie rozjeżdżają samochodami pasy zieleni wzdłuż drogi.

- Jest tam uliczka dojazdowa do hali sportowej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam również znajduje się znak zakazu wjazdu, a ruch jest tylko dla pieszych. Kierowcom to jednak nie przeszkadza. Wjeżdżają tam i bezkarnie zostawiają samochody - denerwuje się Czytelnik. Dodaje, że Straż Miejska przez pewien czas walczyła z takimi kierowcami. Gdy tylko na chwilę strażnicy miejscy spuścili to miejsce z oka, znowu zaczął się bałagan.

- Z drugiej strony parku, czyli od strony alei Cieplińskiego, gdzie kierowcy mogliby zapłacić 2 złote i zostawić samochód na godzinę w wyznaczonych do tego miejscach, połowa miejsc postojowych jest praktycznie pusta - opowiada dalej nasz Czytelnik. Mówi, że ludzie, zamiast płacić za postój w strefie płatnego parkowania wolą niszczyć zieleń. - Takie zachowanie jest niedopuszczane. Trzeba coś z tym zrobić - mówi stanowczo Czytelnik.