Nie będzie miejskiej wypożyczalni rowerów w Rzeszowie. Wszystko przez koronawirusa i... brak zainteresowania mieszkańców

Maciej Chłodnicki tłumaczy, że funkcjonujący w poprzednich latach system miejskiej wypożyczalni rowerów pozwalał na pozostawienie sprzętu po zakończeniu podróży w dowolnym miejscu, w różnych częściach miasta (rowery IV generacji).

- Brak wyznaczonych stacji rowerowych, w których bazowałyby rowery, powoduje konieczność pokonania sporego dystansu, by dotrzeć do każdego roweru i go odkazić. Trzeba by było zaangażować większą liczbę osób do obsługi wypożyczalni, a co za tym idzie zwiększyć koszty jej działania. Nie możemy sobie pozwolić na narażanie zdrowia naszych podróżnych i pozostawienie rowerów bez dezynfekcji - mówi.