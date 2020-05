Naukę oszczędzania warto zacząć jak najwcześniej

Jak wynika z opracowania „Family Power” agencji badawczej IQS, 70 procent z nas uważa, że umiejętność oszczędzania powinna być w naturalny sposób przekazana dzieciom przez rodziców, co więcej dla 80 procent dorosłych najważniejszą wartością przekazywaną w procesie wychowania jest niezależność. Nic więc dziwnego, że im wcześniej rozpoczniemy edukację finansową dziecka, tym łatwiej poradzi sobie w dorosłym życiu. Mimo że większość nastolatków chciałaby uczyć się oszczędzania w szkole, to wiedzę w tym zakresie najczęściej musi zdobywać poza nią - wskazują eksperci i autorzy raportu Banku Pekao “Dziecięcy świat finansów – jak rynek finansowy odpowiada na potrzeby najmłodszych klientów”.

Na naukę nigdy nie jest za wcześnie

Z edukacją finansową naszych pociech nie powinniśmy czekać. Możemy rozpocząć ją już od wczesnych lat, pozwalając dziecku uczestniczyć w zakupach. W ten sposób uczy się ono, że za otrzymane produkty i usługi musimy dać coś w zamian. W świecie płatności elektronicznych ta relacja nie zawsze jest dla dzieci oczywista. Dlatego ułatwieniem w oszczędzaniu jest z pewnością dostęp do nowoczesnych technologii, które pozwalają dzieciom i młodzieży łatwiej odnaleźć się w świecie finansów, a także zrozumieć zależności, które rządzą naszym życiem codziennym.

Technologia pomaga oszczędzać

Pomocne w kształtowaniu odpowiedniej wiedzy i nawyków mogą okazać się nowinki technologiczne. Z badania IQS “Family Power” wynika, że aż 85 procent dzieci w wieku 11-16 lat korzysta ze smartfona, a wiele z nich doskonale odnajduje się w świecie wirtualnym, korzystając z komputerów i tabletów.

Na co nasze pociechy wydają zaoszczędzone pieniądze? Najczęściej na liście ich wymarzonych zakupów znajdują się smartfon, rower i komputer. Środki zaoszczędzone na ich zakup pochodzą najczęściej od bliskich, którzy dają dzieciom gotówkę zamiast prezentu, lub z kieszonkowego, przekazywanego przez rodziców.

Konto dla dziecka i nastolatka

Według raportu Banku Pekao, coraz większym zainteresowaniem cieszą się także wirtualne skarbonki, które nie tylko uczą najmłodszych systematycznego oszczędzania, ale także pozwalają na śledzenie postępów dziecka, a także dają rodzicom nadzór nad oszczędnościami ich pociech. Ułatwieniem może być także skorzystanie z produktów bankowych przeznaczonych specjalnie na potrzeby najmłodszych konsumentów. Jak podkreślają eksperci Pekao, rodzice coraz częściej szukają nie tyle pojedynczego narzędzia, ile całego ekosystemu edukacyjnego, który pomógłby wprowadzić ich dzieci w zagadnienia związane z finansami.

Bank Pekao ułatwia oszczędzanie dzięki rozwiązaniom dostępnym na każdym etapie życia, na przykład dzięki wykorzystaniu bezpłatnego Konta Przekorzystnego (dla młodych do 26 roku życia), czy dzięki rachunkowi oszczędnościowy Mój Skarb (od dnia narodzin do 18 roku życia). Aplikacja mobilna PeoPay daje natomiast rodzicom możliwość sprawdzenia historii transakcji na rachunku, a także pozwala na wygodne zasilenie go kieszonkowym.