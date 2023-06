NASZ PATRONAT Startuje 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży Kinolub

KINOLUB to najlepsze kino z całego świata dedykowane młodej widowni.

- W tegorocznym programie znalazło się aż 56 filmów z 26 krajów - przedstawia Jagoda Mazepa z Podkarpackiej Komisji Filmowej. - Wśród nich są historie pokazujące życie, pasje i marzenia dzieci z najdalszych zakątków świata, m.in. z Indii, Brazylii, Tajwanu czy Australii. To wartościowe i ambitne produkcje, których brakuje w tradycyjnym repertuarze kinowym czy telewizyjnym. Filmy wybrane przez selekcjonerów festiwalu to zawsze intrygujący początek do dyskusji z młodzieżą i dziećmi na istotne tematy. To także tytuły, które docenione zostały na innych, międzynarodowych festiwalach kina młodego widza.