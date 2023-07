NASZ PATRONAT Carpathian Wine Fest: Odkryj winiarskie skarby Podkarpacia w Rzeszowie!

Kamila Pudło, wiceprezes Fundacji Winopasja.pl podkreśla:

- Ten festiwal to doskonała okazja do odkrycia bogactwa smaków win z Podkarpacia i podzielenia się naszą pasją z innymi. Co więcej, sama nazwa Carpathian nawiązuje do celu jaki sobie wspólnie postawiliśmy, żeby Podkarpacie, Rzeszów w przyszłości stało się jasnym i ważnym punktem na mapie wydarzeń enoturystycznych. To wspólny cel, czego wyrazem jest objęcie Festiwalu Patronatem Honorowym zarówno przez Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego jak i Konrada Fijołka, prezydenta Rzeszowa.