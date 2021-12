Najtańsze mieszkania do kupienia w Rzeszowie. Tańszych raczej nie znajdziecie! Sprawdźcie, jakie lokale można kupić w Otodom [ZDJĘCIA] OPRAC.: Marcin Piecyk

Kupno własnego mieszkania w Rzeszowie to naprawdę niemały wydatek, szczególnie w obecnych czasach. Jednak nie trzeba dysponować kwotami rzędu pół miliona złotych czy nawet milion, żeby znaleźć własne lokum. Co prawda trzeba się liczyć, że nie będzie to 100-metrowy apartament, jednak dla niektórych mały metraż może wcale nie być problemem. Sprawdźcie, jakie najtańsze mieszkania z rynku wtórnego można kupić w Rzeszowie. Oferty pochodzą z serwisu Otodom.