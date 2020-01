Najstarszy gruziński uniwersytet został partnerem WSPiA - Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego to najstarsza i największa gruzińska uczelnia – utworzona w 1918 roku. Prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów m.in. z zakresu prawa, administracji i zarządzania.

- Nowy partner międzynarodowy to 13 europejska uczelnia współpracująca z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą. Nasi studenci oprócz Gruzji mogą wyjechać na studia m.in. do: Irlandii, Włoch, Niemiec, Bułgarii, Turcji oraz na Węgry, Słowację i Chorwację

- wylicza Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA.

Rzeszowska WSPiA od wielu lat uczestniczy w programie ERASMUS Plus. Dzięki temu studenci mogą wyjeżdżać na studia za granicą, na okres od 3 do 6 miesięcy. Istnieje również możliwość wyjazdu na trwające od 2 do 4 miesięcy praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach i instytucjach. Ważne jest też to, że w ramach Erasmusa Plus istnieje możliwość wielokrotnych wyjazdów na studia i praktyki. Dzięki temu studenci, którzy już uczestniczyli w programie, mogą ponownie starać się o wyjazd na studia lub praktykę zagraniczną. Z programu mogą także korzystać absolwenci (rekrutowani jeszcze w czasie studiów) i pracownicy WSPiA.