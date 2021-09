Najpiękniejsza ulica w Rzeszowie? Stare kamienice, tajemnicze zaułki. Zobacz zdjęcia Marcin Piecyk

W Rzeszowie jest wiele pięknych miejsc. Urzekają deptaki, odrestaurowane kamienice, zadbane parki. Ale nasze miasto ma też bardziej tajemniczą stronę. I to w samym centrum! Ulica Jagiellońska i jej okolice to jedna z najciekawszych atrakcji dla wielbicieli ciekawych, często "ładnych inaczej" okolic. Nas to urzeka, szczególnie nadgryzione zębem czasu kamienice, tajemnicze zaułki, czy wysoka, ciasna zabudowa ulicy. Ostatnio miasto roztacza plany, by z tej ulicy wyprowadzić ruch samochodowy i uczynić kolejny deptak. Na razie Jagiellońska stanie się deptakiem przez tydzień, na próbę. A tymczasem przyjrzyjmy się tej ulicy nieco inaczej. Wam też podoba się ta okolica? Zobaczcie, jak my ją widzimy!