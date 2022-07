Najnowsze motocykle marki Harley-Davidson już w ten weekend w salonie GOC Harley-Davidson Rzeszów

Jest to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez amerykańską firmę w całej Europie. Harley on Tour to cykl imprez podczas których pasjonaci dwóch kółek mogą doświadczyć jazdy najnowszymi motocyklami marki Harley-Davidson. W ramach Harley On Tour 2022 pod dany salon Harleya zajeżdża ciężarówka wypełniona 13 maszynami H-D z bieżącego rocznika, pośród których znajduje się najnowszy produkt firmy, model Harley-Davidson® Nightster™ .

Wszystkie jazdy testowe są bezpłatne. Wymagają jedynie uprzedniej rezerwacji telefonicznie lub osobiście w salonie.

To już czwarta edycja tej imprezy organizowana przez GOC Harley-Davidson Rzeszów. W poprzednich latach podczas każdego weekendu Harley On Tour w Rzeszowie odbywało się kilkaset jazd próbnych. Jak zawsze, organizatorzy przygotowali atrakcje nie tylko dla motocyklistów. Przez cały weekend przy salonie GOC Harley-Davidson Rzeszów będą dostępne Motogrill, lody, a także napoje i przekąski z baru GOC. Imprezie będzie towarzyszył również DJ. Salon H-D Rzeszów przygotował także atrakcje produktowe: obniżki cen do 30% na cały asortyment produktów H-D oraz 10% zniżki na odzież z kolekcji GOC Wear.