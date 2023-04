Na ul. Sikorskiego kobieta na hulajnodze wpadła pod samochód

Do potrącenia kobiety jadącej hulajnogą doszło dziś, o godz. 11, na ścieżce rowerowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie. Powiadomiony o zdarzeniu dyżurny miejski, na miejsce zdarzenia natychmiast skierował ekipę wypadkową rzeszowskiej drogówki.

Jak ustalili mundurowi, kierujący osobowym peugeotem, 39-letni mieszkaniec Rzeszowa, wyjeżdżając z posesji, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu hulajnodze, którą kierowała 39-letnia kobieta. Podczas zderzenia kobieta doznała obrażeń ciała i karetką pogotowia została przewieziona do szpitala.

Policjanci apelują o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu drogowego i przypominają obowiązujące zasady poruszania się po drodze hulajnogą elektryczną,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący hulajnogą musi jechać drogą dla rowerów bądź pasem ruchu dla rowerów z prędkością do 20 km/h jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeżeli takich pasów nie ma, trzeba jechać ulicą – w przypadku, gdy obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 30 km/h. Jazda elektryczną hulajnogą po chodniku to wyjątek. Jest możliwa tylko, gdy brakuje „ścieżek”, a ruch pojazdów na ulicy jest dozwolony z prędkością wyższą niż 30 km/h. W takiej sytuacji jadąc po chodniku należy ustępować pierwszeństwa pieszym i jechać z prędkością zbliżoną do tempa pieszych.