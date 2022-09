Na targowiskach i w sklepach ogrodniczych mnóstwo wrzosów w różnych kolorach Urszula Sobol

Te niewielkie krzewy to piękna ozdoba zarówno ogrodów, balkonów, tarasów jak i mieszkań. - Ceny za doniczkę zaczynają się już od kilku złotych - mówią sklepie ogrodniczym Eden Ring w Rzeszowie, a my na kolejnych slajdach pokazujemy piękne wrzosy. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród kupujących jesienne kwiaty i krzewy.