Na rzeszowskim cmentarzu "Wilkowyja" brakuje toalet. Tak twierdzą nasi czytelnicy

Wówczas odwiedzający cmentarz są zmuszeni do korzystania z toi toi, które jak podkreśla znajdują się w bardzo złym stanie. - Jako mężczyzna jakoś dałem sobie radę, ale każdej kobiecie, która musi z tego miejsca korzystać współczuję z całego serca - mówi.

Czytelnik o problemie oprócz nas poinformował również zarządcę cmentarza oraz władze Rzeszowa.

- Odwiedziłem cmentarz w niedzielę, 31 lipca 2022, około południa. Spodziewałem się, że na jego terenie głównie w okolicy cmentarnej kaplicy znajdę działającą toaletę. Niestety kaplica była zamknięta. Była, co prawda strzałka zawieszona na patyku kierująca w stronę WC. Strzałka jednak wskazywała odwrotny kierunek niż ten, w którym znajdował się toi toi, który był w opłakanym stanie. Należy zauważyć, że odwiedzający cmentarz, to często ludzie starzy. Niektórzy są schorowani, mają swoje potrzeby. Dla niektórych z nich wizyta na cmentarzu jest już dostateczną traumą by nie musieć ich narażać na dodatkowe kłopoty - opowiada pan Leszek.