Na Politechnice Rzeszowskiej rozpoczęła się akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku

Gościem specjalnym podczas tegorocznych warsztatów był Przemysław Kossakowski – dziennikarz, dokumentalista i podróżnik, który zachęcał młodych ludzi do wychodzenia ze strefy komfortu, działania, podejmowania nowych wyzwań i podążania za swoimi pasjami. Dziennikarz podkreślał, jak wielką moc ma pomaganie innym:

- Czy młodzi ludzie, angażując się w pomoc innym, mogą zmieniać świat? Oczywiście, że mogą! Tak naprawdę może to zrobić każdy i w każdym wieku, ale ludzie młodzi mają na to największą szansę, ponieważ są pełni pasji, wiary we własne możliwości oraz wartości, do których są przywiązani. Są też odważni i dzięki temu skłonni do podejmowania wyzwań. Tego brakuje dzisiejszemu światu, nastawionemu na bezpieczny zysk – mówił Przemysław Kossakowski. -

Pomaganie innym jest potężnym mechanizmem samopoznania i samodoskonalenia. Wiem to, bo sam zaangażowałem się w pomoc innym, przez co wyraźnie widzę i czuję, jak bardzo zmieniło to mnie i moje życie.