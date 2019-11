Na Politechnice Rzeszowskiej jutro ostatni dzień składania wniosków o stypendium

- Po zakończeniu prac ogólnopolskich, musieliśmy dostosować system do wewnętrznego regulaminu uczelni o przyznawaniu świadczeń socjalnych. W efekcie mogliśmy zacząć przyjmowanie wniosków dopiero od połowy października. Zostały nam 2 tygodnie do obsłużenia 6 tys. studentów. To bezpośrednia przyczyna tej trudnej sytuacji

Od poniedziałku czas przyjmowania wniosków został przedłużony o 3 dni, a dodatkowo władze uczelni uruchomiły dodatkowe cztery punkty przyjmowania stypendialnych wniosków.

Jutro studenci mogą to zrobić jeszcze na Wydziale Zarządzania (do godz. 13), Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury (do godz. 17), Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa (do godz. 13) oraz na Wydziale Chemicznym (do godz. 13).

