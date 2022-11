Na osiedlu im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie rozpoczęła się budowa nowej drogi

Osiedle im. Franciszka Kotuli jest jedną z najszybciej rozwijających się części Rzeszowa. Aktualnie mieszka tu już około 10 tysięcy osób. Nowe budynki mieszkalne powstają obecnie głównie na południe od strony ul. bł. Karoliny. I właśnie w tym kierunku poprowadzi nowa jezdnia, która połączy tę ulicę z rejonem ulic Dynowskiej i Czudeckiej.

- Pierwotnie wycenialiśmy koszt tej inwestycji o połowę taniej, ale chociaż oferta od wykonawcy jest wyższa, zdecydowaliśmy się ją przyjąć. Ten rejon Rzeszowa bardzo szybko się rozrasta, a my chcemy otworzyć te tereny na dalszy rozwój. To w tym rejonie mają powstać niebawem nowe mieszkania, także w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Wykonawcą drogi będzie sprawdzona forma, dlatego o jakość i terminowość zleconych robót jestem spokojny – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

- Wykonując to połączenie zapewnimy wygodny dojazd do kolejnych nowych mieszkań, które budują się w tym rejonie. Mieszkańcy będą mogli dojechać do swoich bloków zarówno przez ulicę Wołyńską, która została wybudowana wcześniej, jak i tym nowym połączeniem, od strony parkingu przy Szkole Podstawowej nr 18. Przy okazji poprawi się także dojazd do szkoły – dodaje Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa.