Na „Historie łóżkowe” zaprasza Ave Teatr. 12 czerwca w Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego!

To jedna z najlepszych komedii kanadyjskiego autora Norma Fostera, w której przedstawia on zabawne, ale też wzruszające losy mieszkańców pewnego miasteczka gdzieś...

Cokolwiek by nie powiedzieć o parze uprawiającej miłość na antenie radia, podstarzałej gwieździe rocka i jego fance, włamywaczach, szefie klubu go - go, striptizerce z ręką na temblaku, to i tak wszyscy wylądują w łóżku... ewentualnie tuż obok :)

"Historie łóżkowe", to spektakl, w którym bohaterowie, czasami zabawnie nieporadni, tak jak i my wszyscy poszukują miłości, akceptacji i bliskości drugiego człowieka.

W spektaklu występują: Marta Sroka, Beata Zarembianka, Aleksander Janiszewski, Kornel Pieńko oraz Piotr Rybak.

Ave Teatr

12.06.2022 godzina 18:45

Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 83 (dawny Dom Kultury WSK)