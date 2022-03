Na dworcu PKP w Rzeszowie brakuje informacji, które pociągi dla uchodźców są bezpłatne

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę przez dworzec PKP w Rzeszowie do wczoraj przewinęło się ponad 100 ty. Uchodźców. Oferowana jest im tam niezbędna pomoc. Brakuje jednak informacji, jakimi liniami kolejowymi uchodźcy mogą się bezpłatnie poruszać a za przejazd, jakimi pociągami muszą zapłacić. Pasażerowie jednego z pociągów poinformowali nas o sytuacji, w której Ukraina z dziećmi uciekająca przed wojną musiała wykupić bilet w pociągu, ponieważ zdaniem konduktora nie przysługiwał tym uchodźcom bezpłatny przejazd. Pozostali polscy pasażerowie skrzyknęli się i sami postanowili wykupić dla uciekającej przed wojna rodziny wspomniany bilet.

Postanowiliśmy zapytać w kasie dworca PKP w Rzeszowie, na jakich liniach przysługuje emigrantom bezpłatny przejazd a gdzie należy zapłacić za bilet. Tam poinformowano nas, że, bezpłatny przejazd przysługuje np. w PKP Intercity druga klasa, na pierwszą trzeba już zakupić bilet. Z kolei w Inter Reggio bezpłatny przejazd przysługuje uchodźcom do 18 roku życia i po 60 roku życia. Na obydwie linie trzeba pobrać bilet. Nawet jak przysługuje bezpłatny przejazd to należy w kasie biletowej dworca lub u konduktora pociągu pobrać uprawniający do tego bilet.