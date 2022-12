Muzeum - Zamek w Łańcucie zaprasza na koncert kolęd i pieśni patriotycznych

Nietuzinkowe aranżacje i anielski głos wokalistki, zachęcą do wspólnego kolędowania oraz wprowadzą w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Artystka wykona takie kolędy jak np.: „Cicha noc”, „Mizerna cicha”, „Oj maluśki, maluśki”.

Izabela Szafrańska:

- Zainteresowania muzyczne wokalistki są wielostylowe. Jej repertuar jest bardzo obszerny. Przez lata prężnie rozwijała swoją działalność artystyczną, zdobywając wiele nagród muzycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

- Do sukcesu medialnego można zaliczyć jej udział w finale 6. edycji programu „Must Be The Music” z siostrzanym zespołem El Saffron, którego była liderką i założycielką.