Murale o tematyce ludowej i koncerty w powiecie rzeszowskim. Projekt "Polskość folklorem malowana" gminy Tyczyn. Gdzie znajdą się murale?

Projekt jest wynikiem współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. K. Sobczyk w Tyczynie oraz gminy Tyczyn i został dofinansowany ze środków Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Jego tytuł to "Polskość Folklorem malowana".

Murale i koncerty ludowe w powiecie rzeszowskim. Gdzie?

Jeden z murali powstanie w Hermanowej i będzie się odnosił do motywu wycinanki lasowiackiej. Kolejny pojawi się w Borku Starym i będzie prezentował wizerunek tańczącej pary w rzeszowskich strojach.

W ramach projektu odbędą się też warsztaty edukacyjne dla dzieci, m. in.: "Janko muzykant - tajemnica ludowych instrumentów", "Od stóp do głów" - miedzy modą a tradycją oraz "Historia wycinanki lasowiackiej". Będą one realizowane w partnerstwie z Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie.