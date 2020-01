Msze święte, Tyczyn. Adresy kościołów i godziny mszy świętych w Tyczynie

Każda osoba wierząca ma obowiązek uczestnictwa w mszy świętej niedzielnej oraz podczas świąt nakazanych. Wynika to z przykazań Bożych, a dokładnie z trzeciego, który brzmi "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił". Cotygodniowa msza święta jest odprawiana na pamiątkę ostatniej wieczerzy Jezusa z uczniami.

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.